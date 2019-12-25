Хулигана отправили в колонию строгого режима за пальбу из охолощенного автомата

Стрелок проведет в неволе пять месяцев.

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к пяти месяцам в колонии строгого режима Глеба Цымбаленко. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина признан виновным в хулиганстве.

Установлено, что в минувшем сентябре пьяный Цымбаленко гулял по территории Верхнего Суздальского озера и, подойдя к дому №10 по Эриванской улице, беспричинно открыл пальбу в сторону озера. Хулиган старался показать превосходство над окружающими, в этом ему "помогло" списанное охолощенное оружие, модернизированный автомат Калашникова. Как выяснилось, оружие предназначалось только для имитации звука выстрела и звуковой сигнализации и не относилось к огнестрельному оружию.

Цымбаленко признал вину и раскаялся, но суд учел то, что ранее мужчина был судим и совершил новое преступление в период непогашенных предыдущих судимостей.

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Фото: Piter.TV