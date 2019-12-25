У водителя в Ломоносове нашли наркотики при осмотре авто

Мужчина за рулем находился в неадекватном состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело, после того как Ломоносове в машине при осмотре нашли наркотики. Водитель признался, что купил их в Интернет-магазине, узнал Piter.TV.

"Лада Гранта" была замечена вечером 26 декабря около кладбища. У 33-летнего водителя были признаки опьянения. Он живет и работает в Приозерске.

Подозрительный полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом лежал на полу салона со стороны водителя. Мужчина пояснил, что там находится "гашиш" массой около 400 граммов. Экспертиза информацию подтвердила, однако в нескольких брикетах находятся другие запрещенные вещества.

В отношении водителя составили протокол за потребление наркотических средств без назначения врача. Также возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пулково задержали гражданина Бразилии, который пытался провезти марихуану.

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