По заключению экспертно-криминалистической службы, он перевозил 14,3 граммов марихуаны.

В Пулково задержан гражданин Бразилии, который пытался провезти марихуану в личных вещах. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина спрятал наркотики в кедах, носках, в рубашке, в женской декоративной косметике и в сигаретах. Он прибыл в аэропорт Пулково из Ирландии рейсом "Хельсинки – Санкт-Петербург". Для перемещения через таможенную границу он выбрал "зеленый" коридор, заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

В ходе досмотра с применением рентгенотехники обнаружено вещество растительного происхождения, которое он перемещал по частям. По заключению экспертно-криминалистической службы, он перевозил 14,3 граммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Пулково у гражданина Германии обнаружили масло каннабиса.

Фото: пресс-служба СЗТУ