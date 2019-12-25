В Пулково у гражданина Германии обнаружили масло каннабиса

Каннабис (марихуана) включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, и отнесен к наркотическим средствам, оборот которых запрещен.

В Пулково на таможенном контроле у гражданина Германии обнаружили запрещенный товар в праздничной упаковке. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Мужчина прибыл в Пулково рейсом "Франкфурт – Санкт-Петербург". Выбрав для прохождения таможенной границы "зеленый" коридор, он заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе проведения таможенного осмотра багажа с применением рентгенотехники, инспектором таможенного поста обнаружена картонная коробка, упакованная в подарочную бумагу и украшенная бантами. Внутри коробки находились 10 стеклянных закрытых флаконов с веществом. Общий вес вещества составил около 87 граммов. Проведенный экспресс-тест показал положительный результат на наркотическое средство – масло каннабиса.

Каннабис (марихуана) включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, и отнесен к наркотическим средствам, оборот которых запрещен.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 229.1 УК РФ. Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей, либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Также инспекторы Россельхознадзора с начала года проверили в Пулково 1,16 млн икры форели.

Фото: пресс-служба СЗТУ