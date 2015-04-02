Инспекторы Россельхознадзора с начала года проверили в Пулково 1,16 млн икры форели

В понедельник, 20 декабря, в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора сообщили, что с начала года в грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы провели ветеринарный контроль 1,16 млн оплодотворённой икры форели, которая следовала в адреса предприятий из Новгородской области.
Отмечается, что 760 тыс. икринок форели были отправлены из Краснодарского края и Москвы в адрес предприятия, распложенного в Новгородском районе. Также 400 тыс. икринок импортировали из Дании для компании из Валдайского района.
Проведя все необходимые контрольно-надзорные мероприятия, более 1 млн оплодотворённой икры отправились в адреса получателей Новгородской области.
Фото: Pexels
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