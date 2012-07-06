В Лужском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Subaru

За рулём автомобиля находился 75-летний мужчина.

Сотрудники полиции Лужского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днём 4 августа на 5 км автодороги "Кировская" 75-летний мужчина, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигаясь со стороны СНТ "Нептун" в сторону СНТ "Лесное" во время обгона выехал на полосу встречного движения. Там он наехал на 12-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Ранее на Пискаревском проспекте водитель Audi наехал на пешехода.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети Leonardo)