  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Лужском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Subaru
Сегодня, 13:40
58
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Лужском районе 12-летний велосипедист попал под колёса Subaru

0 0

За рулём автомобиля находился 75-летний мужчина.

Сотрудники полиции Лужского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщила  пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днём 4 августа на 5 км автодороги "Кировская" 75-летний мужчина, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигаясь со стороны СНТ "Нептун" в сторону СНТ "Лесное" во время обгона выехал на полосу встречного движения. Там он наехал на 12-летнего велосипедиста, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Ранее на Пискаревском проспекте водитель Audi наехал на пешехода.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети Leonardo)

Теги: subaru legacy, велосипедист
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии