Мужчина обокрал дом в Выборге почти на 180 тыс. рублей

Полиция Выборгского района Ленобласти задержала вора-домушника. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, накануне утром к полицейским обратилась 53-летняя жительница Выборга. По словам женщины, в ее частный дом на Октябрьской улице проник неизвестный, откуда похитил рюкзак с деньгами и имуществом на общую сумму 178,5 тыс. рублей.

В тот же день был задержан 35-летний безработный злоумышленник. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

