В Ленобласти к 8 Марта вырастили более 3 млн роз и тюльпанов

Ленинградская область занимает пятое место в России в сфере цветочного производства.

Международный женский день празднуется ежегодно 8 марта. Как сообщили в четверг, 6 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области, в регионе вырастили и отправили в торговые сети 3,1 миллиона тюльпанов и роз к 8 Марта.

Специалисты также отметили, что Ленинградская область занимает пятое место в России в сфере цветочного производства.

Как ранее рассказал премьер Михаил Мишустин, тепличные хозяйства России в минувшем году произвели порядка 400 миллионов цветов. При этом их потребление в стране достигает почти 2 миллиардов.

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Фото: Piter.tv