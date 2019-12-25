Житель Волхова надевал противогаз на девушку и насиловал её, требуя взять кредит

Злоумышленник заковал девушку в наручники и пытал.

Житель Ленинградской области силой вымогал у девушки кредит. Подробности стали известны "Оперативному прикрытию".

Полицейскими 20 марта был задержан 38-летний житель Волхова по подозрению в вымогательстве с применением насилия у 18-летней первокурсницы техникума. Мужчина вечером 16 марта запер девушку в своей квартире на улице Ломоносова и сутки удерживал, требуя получить кредит и отдать деньги ему. Злоумышленник заковал девушку в наручники и пытал, надевая на голову противогаз и перекрывая воздух. Также он угрожал ей убийством.

В марте было возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Позднее в деле появилась статья о незаконном лишении свободы. Также в ходе следствия выяснилось, что подозреваемый изнасиловал жертву. Накануне появилось третье уголовное дело – по статье 131 УК РФ. Подозреваемый на данный момент находится в СИЗО.

Недавно технического директора из Кудрово, склонявшего школьниц к употреблению наркотиков, уличили в еще одном эпизоде противоправных действий.

Фото: Piter.tv