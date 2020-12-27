Технического директора из Кудрово, склонявшего школьниц к употреблению наркотиков, уличили в еще одном эпизоде

С ноября 2023 года по август 2024 года он приводил в офис на улице Маршала Говорова двух несовершеннолетних и склонял их к употреблению запрещенных веществ.

Угрозыск Петербурга изобличил ранее задержанного технического директора фирмы в совершении нового эпизода противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, в феврале 2025 года был задержан 36-летний житель Кудрово, технический директор фирмы по возведению инженерных коммуникаций. Его заподозрили в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Было установлено, что с ноября 2023 года по август 2024 года он приводил в офис на улице Маршала Говорова двух несовершеннолетних и склонял их к употреблению запрещенных веществ.

Фото: МВД по СПб и ЛО

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по двум эпизодам статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также статье 131 УК РФ (изнасилование), статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), двум эпизодам статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и двум эпизодам статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Подозреваемый недавно был изобличен в совершении еще одного эпизода противоправных действий в отношении девушки 2007 года рождения. Возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ, а также по п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ, по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, и по ст. 240.1 УК РФ.

Устанавливаются иные факты противоправной деятельности задержанного.

Фото: Piter.tv