Петербуржцу предъявили обвинение по склонению школьниц к употреблению наркотиков

После употребления наркотиков он совершал преступления против половой неприкосновенности.

В Петербурге местному жителю предъявили обвинение по склонению школьниц к употреблению наркотических средств и совершении в отношении них преступлений против половой неприкосновенности.

ГСУ СК России по Петербургу возбуждены уголовные дела по пп. "д" ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), п. "б" ч. 4 ст. 131 (изнасилование), п. "б" ч. 4 ст. 132 (совершение иных насильственных действий сексуального характера), ст. 134 (половое сношение с несовершеннолетней), ч. 1 ст. 135 (совершение развратных действий), п. "а" ч. 3 ст. 230 (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств) УК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2023 года, а также с июня по август 2024 года фигурант, находясь в офисе на улице Маршала Говорова, а также в квартире на территории Петербурга склонял несовершеннолетнюю к совместному употреблению наркотиков, после чего вступал с ней в половые контакты.

Также 2 ноября 2024 года, находясь совместно с другой несовершеннолетней в том же офисе, умышленно закрыл дверь и не давал ей возможности его покинуть. Там он склонил ее к употреблению наркотических средств, а также совершил в отношении нее развратные действия.

Мужчина был задержан по месту жительства. В офисном помещении следователем с участием криминалиста проведен осмотр, в ходе которого изъяты пакетики с остатками порошкообразного вещества, а также следы биологического происхождения.

Мужчине предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мигранту, который домогался до женщин на Архивной улице, также предъявили обвинение.

Видео: ГСУ СК России по Петербургу