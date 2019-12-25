  1. Главная
В Киришах росгвардейцы спасли ребенка, выбежавшего на улицу в шортах и футболке
Сегодня, 14:26
Сотрудники вневедомственной охраны отогрели потерпевшего в машине.

Росгвардейцы спасли в Киришах шестилетнего ребенка, который выбежал на улицу в шортах и футболке. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Мальчика без сопровождения взрослых обнаружили вечером 19 февраля на проспекте Героев. Сотрудники вневедомственной охраны отогрели потерпевшего в машине. Выяснилось, что он сам вышел на улицу, пока 29-летняя мать была в магазине. В отделе полиции ребенка напоили горячим чаем, после чего передали родительнице. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти спасли собаку, провалившуюся под лед Новоладожского канала. Питомца извлекли из воды, потом он убежал.

Фото: пресс-служба Росгвардии 

