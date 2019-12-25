В Киришах росгвардейцы спасли ребенка, выбежавшего на улицу в шортах и футболке

Сотрудники вневедомственной охраны отогрели потерпевшего в машине.

Росгвардейцы спасли в Киришах шестилетнего ребенка, который выбежал на улицу в шортах и футболке. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Мальчика без сопровождения взрослых обнаружили вечером 19 февраля на проспекте Героев. Сотрудники вневедомственной охраны отогрели потерпевшего в машине. Выяснилось, что он сам вышел на улицу, пока 29-летняя мать была в магазине. В отделе полиции ребенка напоили горячим чаем, после чего передали родительнице.

Фото: пресс-служба Росгвардии