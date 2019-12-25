Пропавшая в Ленобласти школьница погибла

На месте трагедии работают следователи и добровольцы, территория ограждена специальной лентой.

В Тосненском районе Ленинградской области нашли тело 12-летней девочки, которая пропала накануне. По информации 78.ru, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, ребенка потеряли в СНТ "Захожье". На месте трагедии работают следователи и добровольцы, территория ограждена специальной лентой. Как сообщила мама подростка, школьница пошла собирать грибы, о чем предупредила отца, а затем перестала выходить на связь.

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу в районе СНТ "Рубин" нашли пропавшего мужчину. Пострадавшего локализовали добровольцы Поисково-спасательного отряда "Экстремум". От госпитализации он отказался.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти