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Пропавшая в Ленобласти школьница погибла
Сегодня, 12:49
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Пропавшая в Ленобласти школьница погибла

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На месте трагедии работают следователи и добровольцы, территория ограждена специальной лентой.

В Тосненском районе Ленинградской области нашли тело 12-летней девочки, которая пропала накануне. По информации 78.ru, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Напомним, ребенка потеряли в СНТ "Захожье". На месте трагедии работают следователи и добровольцы, территория ограждена специальной лентой. Как сообщила мама подростка, школьница пошла собирать грибы, о чем предупредила отца, а затем перестала выходить на связь. 

Ранее мы рассказывали о том, что в лесу в районе СНТ "Рубин" нашли пропавшего мужчину. Пострадавшего локализовали добровольцы Поисково-спасательного отряда "Экстремум". От госпитализации он отказался. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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