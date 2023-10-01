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Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Киришском районе
Сегодня, 12:35
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Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Киришском районе

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Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

В Ленобласти сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования пенсионерки на перегоне Горы-Мга, сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте. 

Днем 27 октября в дежурную часть поступила информация о том, что в Киришском районе погибла 75-летняя женщина. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист грузового поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. 

Все обстоятельства произошедшего уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Комарово пожилая женщина попала под электричку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: киришский район, поезд сбил пенсионерку
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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