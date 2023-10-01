Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Киришском районе

Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

В Ленобласти сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования пенсионерки на перегоне Горы-Мга, сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Днем 27 октября в дежурную часть поступила информация о том, что в Киришском районе погибла 75-летняя женщина. Она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист грузового поезда подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Комарово пожилая женщина попала под электричку.

Фото: Piter.TV