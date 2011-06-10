В Комарово пожилая женщина попала под электричку

В Курортном районе Петербурга электропоезд травмировал пожилую женщину. Пострадавшая выжила и была доставлена в городскую клинику № 40, как стало известно 21 октября из источников "Фонтанки".
Инцидент произошел накануне в районе 19:00. Очевидец сообщил в полицию, что на железнодорожной платформе в Комарово электропоезд сбил женщину. На место происшествия была направлена бригада скорой помощи, которая доставила 69-летнюю пострадавшую в медицинское учреждение.
Врачи установили, что у женщины зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана лба и затылка, закрытый перелом правого плеча, а также множественные ушибы и ссадины. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.
Ранее мы сообщили о том, что автобус сбил семилетнего мальчика на перекрестке Наставников и Ударников.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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