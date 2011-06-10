В Комарово пожилая женщина попала под электричку

Инцидент произошел накануне в районе 19:00.

В Курортном районе Петербурга электропоезд травмировал пожилую женщину. Пострадавшая выжила и была доставлена в городскую клинику № 40, как стало известно 21 октября из источников "Фонтанки".

Инцидент произошел накануне в районе 19:00. Очевидец сообщил в полицию, что на железнодорожной платформе в Комарово электропоезд сбил женщину. На место происшествия была направлена бригада скорой помощи, которая доставила 69-летнюю пострадавшую в медицинское учреждение.

Врачи установили, что у женщины зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана лба и затылка, закрытый перелом правого плеча, а также множественные ушибы и ссадины. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.