Автобус сбил семилетнего мальчика на перекрестке Наставников и Ударников

В воскресенье, 20 октября, в 14:35 на пересечении улиц Наставников и Ударников водитель автобуса наехав на семилетнего ребенка, который внезапно выскочил на дорогу.
По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате инцидента мальчик был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.
Правоохранительные органы проводят расследование.
Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Ударников водитель Kia Rio сбил 16-летнего велосипедиста.
Фото: Piter.TV
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