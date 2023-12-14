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Автобус сбил семилетнего мальчика на перекрестке Наставников и Ударников
Сегодня, 8:46
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Автобус сбил семилетнего мальчика на перекрестке Наставников и Ударников

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В результате инцидента мальчик был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

В воскресенье, 20 октября, в 14:35 на пересечении улиц Наставников и Ударников водитель автобуса наехав на семилетнего ребенка, который внезапно выскочил на дорогу.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате инцидента мальчик был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Ударников водитель Kia Rio сбил 16-летнего велосипедиста.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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