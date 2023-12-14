Автобус сбил семилетнего мальчика на перекрестке Наставников и Ударников

В результате инцидента мальчик был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

В воскресенье, 20 октября, в 14:35 на пересечении улиц Наставников и Ударников водитель автобуса наехав на семилетнего ребенка, который внезапно выскочил на дорогу.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате инцидента мальчик был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

Правоохранительные органы проводят расследование.