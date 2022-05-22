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В Ленобласти спасли упавшего в колодец мужчину
Вчера, 9:29
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В Ленобласти спасли упавшего в колодец мужчину

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Спасатели извлекли пострадавшего из колодца и передали сотрудникам скорой помощи.

В Приозерском районе прошла спасательная операция, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Вечером 17 сентября поступила информация о том, что мужчина упал в колодец в поселке Бойцово. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. 

Спасатели извлекли пострадавшего из колодца и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец провалился под землю и обварился кипятком на Фурштатской. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: бойцово, упал в колодец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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