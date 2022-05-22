В Ленобласти спасли упавшего в колодец мужчину

Спасатели извлекли пострадавшего из колодца и передали сотрудникам скорой помощи.

В Приозерском районе прошла спасательная операция, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Вечером 17 сентября поступила информация о том, что мужчина упал в колодец в поселке Бойцово. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.

Спасатели извлекли пострадавшего из колодца и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец провалился под землю и обварился кипятком на Фурштатской.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)