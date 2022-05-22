В Ленобласти спасли упавшего в колодец мужчину

В Приозерском районе прошла спасательная операция, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Вечером 17 сентября поступила информация о том, что мужчина упал в колодец в поселке Бойцово. На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска.
Спасатели извлекли пострадавшего из колодца и передали сотрудникам скорой помощи. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец провалился под землю и обварился кипятком на Фурштатской.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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