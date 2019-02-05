В Шушарах мальчик свалился в колодец

Накануне вечером, 21 мая, в Шушарах ребенок провалился в коллекторный колодец. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Несчастье произошло на Вилеровском переулке. Пострадавшего удалось вытащить на сушу. Спасатели достали мальчика с помощью носилок.
На место случившегося прибыла карета скорой помощи. Пациента доставили в больницу. У него диагностировали травму уха и переохлаждение. Подробности случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv: на Народной улице самокатчик сбил 61-летнего пенсионера.
Фото: Pexels
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