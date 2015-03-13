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На Народной улице самокатчик сбил 61-летнего пенсионера
Сегодня, 12:03
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На Народной улице самокатчик сбил 61-летнего пенсионера

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Мужчину доставили в больницу. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии.

 В четверг, 19 мая, в Невском районе произошло ДТП с участием самокатчика. Молодой человек сбил пожилого мужчину на Народной улице. Инцидент произошел около 14:30.

По информации Piter.tv, от удара пенсионер упал и получил открытую черепно-мозговую травму. Его привезли в Александровскую больницу. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка сотрудниками полиции.

Ранее на Piter.tv: троллейбус сбил четвероклассника на самокате на Большом проспекте П.С.

Фото: Piter.tv

 

Теги: дтп, пенсионер попал в больницу, самокатчик, сбил пенсионера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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