Петербуржец провалился под землю и обварился кипятком на Фурштатской

После оказания медицинской помощи мужчине дали рекомендации по лечению травмы, и он отправился домой.

В субботу, 27 июля, около 17:40 51-летний житель Шпалерной улицы оказался в неприятной ситуации во время выгула собаки. Как стало известно Piter.TV, когда мужчина проходил по бульвару у дома №16 на Фурштадтской улице, он решил зайти на газон, но, сделав шаг за одну из скамеек, провалился в грунт, и его нога оказалась в кипятке.

Пострадавший почувствовал резкую боль и обжегся: он смог самостоятельно добраться до травмпункта на Кавалергардской улице, где ему диагностировали термический ожог правой голени второй степени.

После оказания медицинской помощи мужчине дали рекомендации по лечению травмы, и он отправился домой.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на Кораблестроителей.

Фото: Piter.TV