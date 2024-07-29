Мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета на Кораблестроителей

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, чтобы выяснить все детали случившегося.

На территории двора одного из зданий на улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга найден тело мужчины. Об этом стало известно Piter.TV.

Согласно сообщениям свидетелей, они услышали громкий взрыв и уловили запах пороха. Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК РФ проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела. Установлено, что мужчина скончался в результате взрыва неустановленного устройства, который находился при нем.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, чтобы выяснить все детали случившегося. На основе собранных данных будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге трое мужчин подозреваются в смертельном избиении знакомого.

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