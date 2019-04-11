В Петербурге трое мужчин подозреваются в смертельном избиении знакомого

Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по месту своего жительства.

В Петербурге трое местных жителей подозреваются в смертельном избиении мужчины. Об этом 28 июля рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

В квартире дома по улице Авангардной 25 июля обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственный отдел по Красносельскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в совершении этого преступления изобличены трое местных жителей. Следствие установило, что 22 июля злоумышленники, находясь у дома 81 по Таллинскому шоссе, в ходе конфликта избили своего знакомого, после чего скрылись. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по месту своего жительства.

Подозреваемые задержаны по горячим следам, с ними проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV