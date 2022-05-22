Пенсионер провалился в колодец во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер попал в больницу после падения в колодец. Об этом пишет 78.ru.
Накануне пожилой мужчина в деревне Новая Пустошь "пролетел" около 7 метров в колодце и приземлился на прямые ноги. Его госпитализировали с множественными травмами головы и тела.
В настоящее время пострадавший помещен в травматолого-ортопедическое отделение. Все детали случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что мигрант упал в колодец в Рощино.
Фото: Piter.TV
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