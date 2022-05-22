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Пенсионер провалился в колодец во Всеволожском районе
Сегодня, 10:11
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Пенсионер провалился в колодец во Всеволожском районе

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Его госпитализировали с множественными травмами головы и тела.

Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер попал в больницу после падения в колодец. Об этом пишет 78.ru. 

Накануне пожилой мужчина в деревне Новая Пустошь "пролетел" около 7 метров в колодце и приземлился на прямые ноги. Его госпитализировали с множественными травмами головы и тела. 

В настоящее время пострадавший помещен в травматолого-ортопедическое отделение. Все детали случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант упал в колодец в Рощино. 

Фото: Piter.TV 

Теги: новая пустошь, упал в колодец
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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