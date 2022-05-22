Пенсионер провалился в колодец во Всеволожском районе

Его госпитализировали с множественными травмами головы и тела.

Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер попал в больницу после падения в колодец. Об этом пишет 78.ru.

Накануне пожилой мужчина в деревне Новая Пустошь "пролетел" около 7 метров в колодце и приземлился на прямые ноги. Его госпитализировали с множественными травмами головы и тела.

В настоящее время пострадавший помещен в травматолого-ортопедическое отделение. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант упал в колодец в Рощино.

Фото: Piter.TV