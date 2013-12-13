Мигрант упал в колодец в Рощино

Мигрант упал в колодец в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".
Пострадавший 43-летний мужчина 12 ноября вечером самостоятельно обратился в Городскую больницу №40. Двумя часами ранее он упал в колодец в поселке Рощино.
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. У него кататравма, травмы таза, переломы седалищной, лобковой и подвздошной костей, забрюшинное кровотечение, открытый перелом левой руки со смещением.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: pxhere
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