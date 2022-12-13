В Ленобласти 83-летней женщине удалили опухоль весом 25 кг

На следующие сутки пациентка смогла самостоятельно двигаться и свободно дышать.

Хирурги-гинекологи и онкологи "Ленинградской Областной Клинической Больницы" (ЛОКБ) удалили пожилой пациентке опухоль весом 25 килограммов.

В гинекологическое отделение в экстренном порядке с болевым синдромом и выраженной одышкой поступила 83-летняя пациентка. После осмотра врачом акушером-гинекологом было выявлено образование брюшной полости размером с доношенную беременность.

КТ показала, что образование исходит из левого яичника, размерами до 42 см. На фоне данного образования у женщины развился острый тромбоз глубоких вен. Было решено проводить экстренную операцию, в результате которой удалено образование общим весом около 25 кг.

Фото: Ленинградская Областная Клиническая Больница

На следующие сутки пациентка смогла самостоятельно двигаться и свободно дышать. В течение 10 дней женщина прошла реабилитацию, были сняты швы, её выписали на амбулаторное лечение.

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Фото: Piter.tv (архив)