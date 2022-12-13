В Александровской больнице спасли роженицу с инсультом и ребёнка

Пациентка 29-ти лет была переведена из родильного дома с беременностью 38-ти недель, осложнённой инсультом.

В Александровской больнице спасли беременную женщину с инсультом и её ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

Пациентка 29-ти лет была переведена из родильного дома с беременностью 38-ти недель, осложнённой инсультом. После короткой подготовки, мультидисциплинарной бригадой, в которую, кроме операционной бригад и акушеров-гинекологов Александровской больницы вошли бригада неонатологов и бригада акушеров Перинатального Центра № 1, пациентке выполнили кесарево сечение.

На свет появился мальчик весом 3500 граммов. Ребёнок в удовлетворительном состоянии помещен в специальный бокс для новорожденных и в сопровождении врачей-неонатологов переведен в Детскую городскую больницу №17 Святителя Николая Чудотворца.

Молодая мама продолжит обследование и лечение в Александровской больнице до выписки.

Фото: Комздрав