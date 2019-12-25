В Ленобласти задержали мужчину подозреваемого в убийстве жены в Финляндии в 2013 году

19 сентября 2013 года она пришел к своей жене с целью обсудить детали проходящего между ними бракоразводного процесса и раздела имущества. В результате разговора между супругами произошла ссора.

В Ленобласти был задержан подозреваемый в убийстве женщины в 2013 году. Об этом стало известно Piter.tv.

В сентябре 2013 году в полицию Гатчинского района обратилась женщина, которая сообщила, что с ней на связь перестала выходить её дочь, которая постоянно проживает на территории Финляндии в городе Куовола.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий была получена оперативная информация о том, что к исчезновению женщины могут быть причастны её муж Д. и друг семьи А.

В деревне Романовка Гатчинского района 26 декабря 2021 года подозреваемые были задержаны. Д. был изобличен в том, что 19 сентября 2013 года она пришел к своей жене с целью обсудить детали проходящего между ними бракоразводного процесса и раздела имущества. В результате разговора между супругами произошла ссора и Д. ударил жену по голове металлической гантелей. Женщина упала и перестала подавать признаки жизни. Уже ночью мужчина погрузил тело жены в багажник автомобиля, доехал до поселка Инкеройнен, где остановился на мосту через реку Кюмийоки и сбросил труп в реку.

Друг семьи А. был допрошен в качестве свидетеля. Он пояснил, что 19 сентября 2013 года Д. попросил забрать его сына из школы, т.к. ни он, ни его жена этого сделать не смогут. Позже он рассказал другу о том, что убил свою жену.

Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении А. мера пресечения не избиралась.

Ранее в Петербурге задержали банду преступников, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины в 2008 году.

Фото: Piter.tv