В Ленобласти учащегося техникума подозревают в изнасиловании 15-летней

В полицию обратился отец девочки и рассказал об инциденте, произошедшем еще в феврале.

В Ленобласти задержали 18-летнего молодого человека по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 10 марта обратился мужчина с заявлением. Он рассказал, что в период с 11 по 19 февраля 18-летний учащийся Лодейнопольского техникума, находясь в гостях, после совместного распития спиртных напитков изнасиловал его 15-летнюю дочь.

Подозреваемый задержан 24марта. Также весной 2019 года тогда еще несовершеннолетний подозреваемый похитил со школьной стоянки велосипед стоимостью 10 тысяч рублей.

Ранее суд приговорил пенсионера из Ленобласти к 12 годам заключения в тюрьме за многолетнее изнасилование девочки. Суд установил, что в период с августа 2014 по июль 2019 подсудимый неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении девочки 2009 года рождения. Пенсионер признал свою вину.

Фото: Piter.tv