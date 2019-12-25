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Пенсионер из Ленобласти проведет 12 лет в тюрьме за многолетнее изнасилование девочки
Сегодня, 10:30
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nastya960

Пенсионер из Ленобласти проведет 12 лет в тюрьме за многолетнее изнасилование девочки

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Суд установил, что в период с августа 2014 по июль 2019 подсудимый неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении девочки 2009 года рождения.

В Ленинградской области суд вынет приговор 66-летнему пенсионеру, который на протяжении пяти лет насиловал маленькую девочку. Все происходило в Волосовском районе 47 региона. Первое изнасилование обвиняемый совершил, когда ребенку было 5 лет. Об этом сообщил Следком Ленобласти.

Суд установил, что в период с августа 2014 по июль 2019 подсудимый неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении девочки 2009 года рождения. Пенсионер признал свою вину.

Теперь он проведет 12 лет в исправительной колонии строгого режима.

Накануне в общежитии Сестрорецка молодой человек пытался изнасиловать школьницу.

Фото: pixabay

Теги: изнасилование, насилие, несовершеннолетняя
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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