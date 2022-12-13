В Ленобласти во время пожара погибла пенсионерка из соседней квартиры

По предварительной информации, соседнюю квартиру подожгли.

В поселке Матокса Всеволожского района Ленобласти после пожара в квартире был обнаружен труп 66-летней соседки. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 37-летней женщины, днём 16 января 42-летний гражданин Грузии после совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно-возникшей ссоры поджег её квартиру, которая сгорела полностью.

В результате выезда установлено, что в результате пожара в квартире 5, в коридоре квартиры 6 без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен труп 66-летней пенсионерки.

Подозреваемый в поджоге был задержан, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге в пожаре на Окраинной улице пострадали женщина и две девочки.

Фото: Piter.tv