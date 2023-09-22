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В реке Сигма Ленобласти обнаружили утонувшее авто
Сегодня, 21:31
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В реке Сигма Ленобласти обнаружили утонувшее авто

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Людей в салоне машины спасатели не обнаружили.

Недалеко от деревни Болотово Волховского района Ленинградской области в реке Сигма производятся поисковые работы в связи с сообщением о нахождении в воде легкового автомобиля. Об этом рассказали в областной авариайно-спасательной службе.

На место происшествия выехал наряд спасателей-поисковикой из города Новая Ладога. Утонувший автомобиль эвакуировали и передали его в распоряжение местной полиции. В салоне автомобиля и в воде вокруг легковушки человеческих тел обнаружено не было.

Ранее сообщалось о том, что в Ленобласти за нападение на инспектора ДПС в деревне Верхние Осельки перед судом предстанет мужчина.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Теги: волховский район, деревня болотово, река сигма, утонул автомобиль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, ДТП,

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