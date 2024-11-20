В Ленобласти мужчина предстанет перед судом за нападение на инспектора ДПС в деревне Верхние Осельки

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Во Всеволожском районе Ленобласти перед судом предстанет мужчина по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Подробности рассказали в СУ СК России по Ленинградской области.

Следственным отделом по Мурино завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя деревни Верхние Осельки. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Следствием установлено, что ночью 14 октября 2024 года обвиняемый применил насилие не опасное для здоровья в отношении старшего инспектора ДПС, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей в деревне Верхние Осельки.

По делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Видео: СК по Ленинградской области