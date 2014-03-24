В Ленобласти ученик коррекционной школы умер после прогулки

Перед этим на улице ему стало плохо, он потерял сознание.

В Бокситогорском районе Ленобласти после прогулки в машине скорой скончался ученик коррекционной школы. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 11-летний мальчик воспитывался в коррекционной школе, он поступил туда с неестественной полнотой и синдромом Дюшена (наследственная прогрессирующая мышечная дистрофия – прим.ред.).

Вечером 31 августа он вышел на прогулку вместе с группой, на улице ему стало плохо, он потерял сознание. Мальчик скончался в машине скорой помощи. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Накануне в Лодейном Поле 10-летние дети совершили действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv