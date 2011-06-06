В Ленобласти за неделю к помощи спасателей прибегали 35 раз

Спасатели помогали при ДТП, в поиске людей в лесу и на воде.

В период с 11 по 17 июля 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 35 раз.

В том числе спасатели привлекались дважды к аварийно-спасательным работам при ДТП (спасено 2 человека); к поисково-спасательным работам на водных объектах – 3 раза (спасен 1 человек, погиб 1 человек); к поисково-спасательным работам в лесах – 4 раза (спасено 6 человек).

На прошлой неделе женщина получила травму в лесу около ж/д станции Шоткуса.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО