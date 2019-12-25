В Ленобласти развернулись масштабные торги за дворянскую усадьбу в Фалилеево

Начальная ставка в 4 тыс. рублей разрослась до 9,82 млн рублей.

Уже завтра ФАС примет решение по торгам о продаже объекта культурного наследия Ленинградской области – дворянской усадьбы в Фалилеевском поселении. В аукционе участвуют 52 человека, а цена выросла почти до 10 млн рублей, – рассказывают в 47news.

Начальная цена за ансамбль "Усадьба" в Фалилеево составляла 4 тыс. рублей. Первый шаг аукциона поднял ее на 5%, то есть на 200 рублей. С тех пор участниками торгов было сделано свыше почти 50 тыс. шагов с периодичностью примерно в минуту. Сейчас цена особняка составляет 9,82 млн рублей.

На объекте торгов будет разрешено благоустройство, озеленение, реставрация, но запрещено любое строительство и земляные работы. Вид разрешенного использования земли – историко-культурная деятельность.

Словом, объект культурного наследия имеет целый ряд ограничений, в связи с чем директор "Музейного агентства" Юрий Юруть полагает, что далеко не все участники торгов внимательно изучили аукционные документы и в курсе обязательств.

Ранее мы писали, что Союз кинематографистов Петербурга разочарован позицией Минкульта по "Ленфильму".

Фото: ГИС Торги