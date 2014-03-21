Экомилиция Ленобласти оштрафовала 7 перевозчиков отходов

В Ленинградской области сотрудники экологического патруля вместе с ГАИ проверили законность деятельности региональных перевозчиков отходов. По итогам рейда к ответственности привлекли 7 водителей под Всеволожском. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы областной администрации.
Четырем перевозчикам оформили штрафы за отсутствие паспортов отходов и необходимых для перемещения и передачи отходов документов. Еще 3 протокола оформили водителям, у которых не было при себе разрешительных документов на транспортируемый мусор.
Меры направлены не только на обеспечение соблюдения законодательства, но и на защиту нашей природы от негативного воздействия несанкционированных действий.
Памила Агаева, председатель Комитета эконадзора Ленинградской области
Ранее реставраторы, работающие в Гатчинском дворцовом парке, внезапно обнаружили неизвестный коллектор.
Фото: Администрация Ленинградской области
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