В Гатчинском парке реставраторы обнаружили старинный коллектор

Неэксплуатируемый проход ведет к Карпину пруду.

Реставраторы, работающие в Гатчинском дворцовом парке, внезапно обнаружили ранее не известный коллектор. Исследовательские работы в данной области начались по заказу музея-заповедника "Гатчина". Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Цель проекта – разработать документацию для будущей реставрации Верхнего и Нижнего Голландских садов, созданных в конце XVIII века и известных своими цветниками, напоминающими голландские сады того времени. Проект реставрации ориентирован на период 1816 года, когда садовый ансамбль находился в расцвете своего великолепия. Администрация Ленинградской области

Более не эксплуатируемый коллектор выходит прямо к Карпину пруду. Его стены, пол и потолок выложены известняком и хорошо сохранились, несмотря на испытание временем. В этом, по словам зампреда правительства Ленобласти Владимира Цоя, заключается уникальность находки.

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Фото: Администрация Ленинградской области