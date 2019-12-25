В лесах Ленобласти начали работать конные патрули экомилиции

Использование лошадей является эффективным инструментом для охраны природы.

В Ленинградской области в тестовом режиме запущены конные патрули экологической милиции. Инициатива создания такого подразделения исходила от местных жителей, а первым официальным инспектором на службе стала профессиональный коннозаводчик Амина Любицкая.

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своих социальных сетях, что использование лошадей является эффективным инструментом для охраны природы. По его словам, всаднику с высоты седла гораздо лучше видны окрестности, что позволяет оперативно находить спрятанные в густых зарослях незаконные свалки, следы несанкционированной вырубки леса или туристов, разводящих костры в запрещенных местах.

Глава региона также отметил важную просветительскую функцию проекта. Он подчеркнул, что конные патрули эффективнее взаимодействуют с отдыхающими: к инспекторам на красивых и ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее, что помогает вести разъяснительную работу среди населения.

Ранее мы сообщили о том, что конь-чемпион Реллу из Ленинградского зоопарка предсказал финал ЧМ-2026.

Фото: МАКС / Александр Дрозденко