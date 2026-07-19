Конь-чемпион Реллу из Ленинградского зоопарка предсказал финал ЧМ-2026

Для четвероногого это первый опыт в роли прорицателя.

В полку спортивных оракулов Петербурга пополнение. Если в 2010 году результаты матчей угадывал ворон Гоша, а на домашнем чемпионате мира 2018 года – кот Ахилл, то теперь ясновидением пробует себя конь Реллу из Ленинградского зоопарка. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Накануне решающего поединка мундиаля, который проходит в США, Мексике и Канаде, жеребцу предложили сделать выбор из двух угощений. Морковка была завернута во флаги финалистов – Испании и Аргентины. Поводив носом, Реллу уверенно выбрал лакомство под аргентинским флагом, предрекая победу команде Лионеля Месси.

Как сообщили сотрудники зоопарка, для четвероногого это первый опыт в роли прорицателя. При этом сам конь хорошо знаком с духом соревнований: он является трехкратным чемпионом выставки "Иппосфера" в породном ринге "Краса аборигенов", а в прошлом году дебютировал в дисциплине "Вестерн Плежер".

Оправдается ли прогноз скакуна, стало известно вечером 19 июля. Финальный матч между сборными Испании и Аргентины прошел на арене "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси. В упорной борьбе испанцы вырвали победу со счетом 1:0 благодаря голу Ферранса Торреса в дополнительное время.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке выбрали имя для самца капуцина.

Фото: "Петербургский дневник" (предоставлено Ленинградским зоопарком)