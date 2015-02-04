Жеребец Реллу из Ленинградского зоопарка стал чемпионом в породном ринге

Жеребец отличился успехами и в новых дисциплинах: одержал победу в категории "Вестерн Хорсмешип" и получил бронзу в соревнованиях "Вестерн Плежер".

Воспитанники Пони-клуба Ленинградского зоопарка вместе со своими инструкторами приняли участие в июне в XXVI Международной конной выставке "Иппосфера-2025", куда приехали с эстонским жеребцом-клеппером Реллу и четырьмя пони. О событии рассказали в официальном Telegram-канале зоопарка.

Реллу завоевал титул чемпиона в классе породы "Краса аборигенов". Жеребец отличился успехами и в новых дисциплинах: одержал победу в категории "Вестерн Хорсмешип" и получил бронзу в соревнованиях "Вестерн Плежер".

Помимо соревнований, команда организовала серию ярких выступлений, включая сценические постановки "Севильяна", "Дикий-Дикий Запад", сюжет по мотивам сказки "Лиса Алиса и Кот Базилио", а также хореографический номер с участием четверых пони под названием "Кадриль". Помимо этого, в течение мероприятия функционировал специальный информационный стенд Ленинградского зоопарка.

Ранее мы сообщили о том, что летний читальный зал открыли в Ленинградском зоопарке 20 июня.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка