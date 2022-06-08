Летний читальный зал откроют в Ленинградском зоопарке 20 июня

Мероприятие обещает насыщенную культурную программу: с 12:00 и 14:00 пройдут разнообразные творчески мастер-классы, две увлекательные выставки и шоу аквагрима.

В ближайшую пятницу, 20 июня, состоится торжественное открытие Летнего читального зала в Ленинградском зоопарке, подготовленного усилиями библиотек Петроградского и Выборгского районов. Мероприятие обещает насыщенную культурную программу: с 12:00 и 14:00 пройдут разнообразные творчески мастер-классы, две увлекательные выставки и шоу аквагрима, пишет "Петербургский дневник".

Программа в 12:00:

Мастер-класс "Весёлые животные": создание закладок для книг с изображением зверей методом оригами.

Мастер-класс "Морские узлы: плетём амулет путешественника".

Выставка "История моей семьи — история победы нашего народа".

Творческое занятие "Сказочные узоры: путешествие в мир русского народного искусства", где участники создают уникальный орнамент с помощью печатей.

Мастер-класс "Магическая маскарадная вечеринка дикой природы": изготовление необычных масок животных.

Художественная студия "Дерево Россия": коллективное творчество объемной аппликации с кронами цветов национального флага.

Программа в 14:00:

Повтор мастер-класса "Морские узлы: сплетаем оберег путешественника".

Продолжение работы выставки "История моей семьи — история победы нашего народа".

Интерактивный урок рисования "Арт-герой: создаем суперзверей", где под руководством мастера гости овладеют техникой быстрых эскизов и научатся создавать уникальных персонажей-комиксных героев.

Шоу аквагрима "Звериные маски", позволяющее участникам примерить эффектные образы различных животных.

Тематическая экспозиция "Проект "Область комиксов", посвящённая русским патриотическим комиксам и страницам из произведения "Один" писателя Николая Внукова.

Мероприятия проходят в Малом шатре, расположенном поблизости от вольера японских макак.

Открыт летний читальный зал будет регулярно функционировать все летние месяцы с четверга по воскресенье включительно. Посещение творческих занятий бесплатно, при наличии билета на посещение зоопарка.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке выбрали имя для самки японского макака.

Фото: Ленинградский зоопарк