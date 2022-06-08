Летний читальный зал откроют в Ленинградском зоопарке 20 июня

В ближайшую пятницу, 20 июня, состоится торжественное открытие Летнего читального зала в Ленинградском зоопарке, подготовленного усилиями библиотек Петроградского и Выборгского районов. Мероприятие обещает насыщенную культурную программу: с 12:00 и 14:00 пройдут разнообразные творчески мастер-классы, две увлекательные выставки и шоу аквагрима, пишет "Петербургский дневник".
Программа в 12:00:
Мастер-класс "Весёлые животные": создание закладок для книг с изображением зверей методом оригами.
Мастер-класс "Морские узлы: плетём амулет путешественника".
Выставка "История моей семьи — история победы нашего народа".
Творческое занятие "Сказочные узоры: путешествие в мир русского народного искусства", где участники создают уникальный орнамент с помощью печатей.
Мастер-класс "Магическая маскарадная вечеринка дикой природы": изготовление необычных масок животных.
Художественная студия "Дерево Россия": коллективное творчество объемной аппликации с кронами цветов национального флага.
Программа в 14:00:
Повтор мастер-класса "Морские узлы: сплетаем оберег путешественника".
Продолжение работы выставки "История моей семьи — история победы нашего народа".
Интерактивный урок рисования "Арт-герой: создаем суперзверей", где под руководством мастера гости овладеют техникой быстрых эскизов и научатся создавать уникальных персонажей-комиксных героев.
Шоу аквагрима "Звериные маски", позволяющее участникам примерить эффектные образы различных животных.
Тематическая экспозиция "Проект "Область комиксов", посвящённая русским патриотическим комиксам и страницам из произведения "Один" писателя Николая Внукова.
Мероприятия проходят в Малом шатре, расположенном поблизости от вольера японских макак.
Открыт летний читальный зал будет регулярно функционировать все летние месяцы с четверга по воскресенье включительно. Посещение творческих занятий бесплатно, при наличии билета на посещение зоопарка.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке выбрали имя для самки японского макака.
Фото: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все