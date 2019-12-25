В Ленобласти отчим попытался изнасиловать 17-летнюю падчерицу

Мужчину задержали полицейские.

В городе Никольское Ленобласти отчим попытался изнасиловать свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась женщина, которой несовершеннолетняя сообщила, что её попытался изнасиловать отчим.

Прибывшая полиция установила, что 40-летний А. совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней 17-летней падчерицы. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Также в подъезде дома по Красносельскому шоссе 12-летний мальчик три дня насиловал 10-летнюю девочку.

Фото: pexels