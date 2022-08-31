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В Ленобласти неизвестный обокрал сейф на 124 тыс. рублей
Сегодня, 10:10
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В Ленобласти неизвестный обокрал сейф на 124 тыс. рублей

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Пропали два охотничьих ружья с патронами, ювелирные изделия и 5 тыс. рублей наличными.

Полицейские расследуют кражу из сейфа частного дома в Кировском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 12 сентября. 

В полицию 11 сентября обратился 56-летний житель поселка Приладожский с заявлением о том, что неизвестный проник в его дом в урочище Апраксин городок Путиловского сельского поселения и похитил из металлического сейфа два охотничьих ружья с патронами, ювелирные изделия и 5 тыс. рублей наличными. Материальный ущерб составил 124 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Правоохранителями приняты меры по раскрытию этого преступления. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионерки 580 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район ленобласти, кража из сейфа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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