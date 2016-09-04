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В Ленобласти мужчина угрожал поджечь 63 магазина
Сегодня, 11:54
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В Ленобласти мужчина угрожал поджечь 63 магазина

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Злоумышленника задержали 12 декабря в СНТ "Нева".

Житель Кировского района Ленобласти грозился поджечь более 60 магазинов сети. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 11 декабря на телефон "02" позвонил мужчина и заявил, что подожжет 63 магазина. Эвакуацию не проводили, все точки были проверены. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. 

Злоумышленника задержали 12 декабря в СНТ "Нева". В отдел полиции доставили 35-летнего местного жителя, он помещен в изолятор. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район ленобласти, лжеминер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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