В Ленобласти мужчина угрожал поджечь 63 магазина

Злоумышленника задержали 12 декабря в СНТ "Нева".

Житель Кировского района Ленобласти грозился поджечь более 60 магазинов сети. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 11 декабря на телефон "02" позвонил мужчина и заявил, что подожжет 63 магазина. Эвакуацию не проводили, все точки были проверены. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли.

Злоумышленника задержали 12 декабря в СНТ "Нева". В отдел полиции доставили 35-летнего местного жителя, он помещен в изолятор.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Парголовской улицы угрожал взорвать свой же дом.

Фото: Piter.TV