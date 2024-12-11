Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном двух грабителей

У арестованных было изъято еще 6 мобильных телефонов и банковские карты.

Работники отдела вневедомственной охраны Кировского района Ленинградской области арестовали двух мужчин, причастных к грабежу на Вокзальной улице. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского отделения Росгвардии.

Оба задержанных подозреваются в разбойном нападении на 46-летнего мужчину 7 января. Они подкараулили его в 21:30 у одного из магазинов на Вокзальной улице, избили и украли у пострадавшего смартфон, банковскую карту и деньги.

Пострадавший был госпитализирован. Спустя сутки сотрудники Росгвардии по ориентировке задержали и доставили в полицию нападавших – двоих рецидивистов. У них были изъяты чужие банковские карты и 6 мобильных телефонов, в т.ч. смартфон пострадавшего. Росгвардия Санкт-Петербурга

В настоящий момент правоохранители проверяют причастность задержанных лиц к другим преступлениям аналогичного характера.

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Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга