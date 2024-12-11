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Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном двух грабителей
Сегодня, 20:00
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Сотрудники Росгвардии задержали в Отрадном двух грабителей

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У арестованных было изъято еще 6 мобильных телефонов и банковские карты.

Работники отдела вневедомственной охраны Кировского района Ленинградской области арестовали двух мужчин, причастных к грабежу на Вокзальной улице. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского отделения Росгвардии.

Оба задержанных подозреваются в разбойном нападении на 46-летнего мужчину 7 января. Они подкараулили его в 21:30 у одного из магазинов на Вокзальной улице, избили и украли у пострадавшего смартфон, банковскую карту и деньги.

Пострадавший был госпитализирован. Спустя сутки сотрудники Росгвардии по ориентировке задержали и доставили в полицию нападавших – двоих рецидивистов. У них были изъяты чужие банковские карты и 6 мобильных телефонов, в т.ч. смартфон пострадавшего.

Росгвардия Санкт-Петербурга

В настоящий момент правоохранители проверяют причастность задержанных лиц к другим преступлениям аналогичного характера.

Ранее на Piter.TV: мужчина пролез в квартиру через балкон на 18 этаже и украл из неё ценные вещи.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга

Теги: кировский район ленобласти, ограбление, отрадное, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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