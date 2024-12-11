Петербуржец пролез в квартиру через балкон на 18 этаже и украл технику

Похищенное мужчина сбыл в скупку.

Мужчина пролез в квартиру через балкон на 18 этаже и украл из неё ценные вещи. Теперь его ожидает суд, рассказала прокуратура Красносельского района.

По версии следствия, 17 июня 2024 года 32-летний обвиняемый, находясь на общем балконе на 18 этаже в жилом доме 50, корпус 1 по улице Маршала Казакова, перелез в чужую квартиру через открытое окно. Осмотревшись, мужчина, прихватил с собой два ноутбука, телефон и копилку с монетами. Выходить через окно обвиняемый не рискнул, квартиру он покинул через входную дверь.

Похищенное мужчина сбыл в скупку. Общая сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv