В Ленобласти охотник застрелил мужчину, напавшего на него с ножом

Полицейские проводят проверку по факту нападения на охотника в Кировском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 22 ноября поступила информация от 41-летнего мужчины о том, что в СНТ "Октябрьское" на него напал неизвестный. У заявителя правоохранители зафиксировали ножевые ранения, также неподалеку лежал труп.
Было установлено, что охотник возвращался с промысла, а когда подходил к своему автомобилю, на него сзади неожиданно набросился незнакомец с ножом и попытался завладеть ружьем. В процессе борьбы мужчина выстрелил в нападавшего.
Получив ранение, злоумышленник хотел скрыться, но через несколько минут упал замертво. Охотнику оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливает личность погибшего.
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Фото: Piter.TV
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