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В Ленобласти охотник застрелил мужчину, напавшего на него с ножом
Сегодня, 15:18
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В Ленобласти охотник застрелил мужчину, напавшего на него с ножом

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На него сзади неожиданно набросился незнакомец с ножом и попытался завладеть ружьем.

Полицейские проводят проверку по факту нападения на охотника в Кировском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 22 ноября поступила информация от 41-летнего мужчины о том, что в СНТ "Октябрьское" на него напал неизвестный. У заявителя правоохранители зафиксировали ножевые ранения, также неподалеку лежал труп. 

Было установлено, что охотник возвращался с промысла, а когда подходил к своему автомобилю, на него сзади неожиданно набросился незнакомец с ножом и попытался завладеть ружьем. В процессе борьбы мужчина выстрелил в нападавшего. 

Получив ранение, злоумышленник хотел скрыться, но через несколько минут упал замертво. Охотнику оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. 

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего и устанавливает личность погибшего. 

Ранее на Piter.TV: в квартире на улице Воскова мужчина до смерти избил своего товарища. 

Фото: Piter.TV

Теги: кировский район ленобласти, нападение, охота, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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