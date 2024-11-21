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В квартире на улице Воскова мужчина до смерти избил своего товарища

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого в смертельном избиении мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По версии следствия, 17 ноября фигурант находился в квартире дома по улице Воскова вместе со своим знакомым. У них возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес товарищу не менее двух ударов кулаками в область головы и живот. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. 

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признал свою вину. 

Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали петербуржца, избившего до смерти мужчину в 2019 году в Болгарии. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: убийство, улица воскова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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