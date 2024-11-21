В квартире на улице Воскова мужчина до смерти избил своего товарища

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого в смертельном избиении мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 17 ноября фигурант находился в квартире дома по улице Воскова вместе со своим знакомым. У них возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес товарищу не менее двух ударов кулаками в область головы и живот. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признал свою вину.

Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали петербуржца, избившего до смерти мужчину в 2019 году в Болгарии.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу