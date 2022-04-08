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Полицейские задержали петербуржца, избившего до смерти мужчину в 2019 году в Болгарии
Сегодня, 12:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали петербуржца, избившего до смерти мужчину в 2019 году в Болгарии

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Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

В Петербурге задержали местного жителя, избившего до смерти мужчину на иностранном курорте в 2019 году. Подробности рассказали в МВД.

В полицию 2 октября 2024 года поступила информация о том, что в ноябре 2019 года 50-летний житель Фрунзенского района, находясь в городе Бургас (Болгария), в ходе внезапно возникшего конфликта с местным жителем нанес ему множественные удары руками и ногами в область головы и тела, после чего с места происшествия скрылся. После избиения пострадавший скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Днём 18 ноября у дома 46 по улице Малая Балканская по подозрению в совершении этого преступления мужчина был задержан. 

Ранее в Петербурге на проспекте Королёва мужчина избил до смерти металлической палкой знакомую.

Фото: Piter.tv

Теги: болгария, избиение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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