В Ленобласти объявили штормовое предупреждение 13 июня

Ожидаются грозы, ливни и даже град.

В Ленинградской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях. С 11 часов утра в регионе начнутся грозы, дожди и град. Ожидается кратковременное усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России со ссылкой на "Северо-Западное УГМС".

Плохую погоду прогнизируют и в Петербурге. Синоптики обещают Северной столице ливни и грозы. Температура воздуха составит +22..+24 градуса.

Ранее на Piter.tv сообщили, куда сходить в Петербурге на выходных 12, 13 и 14 июня. Например, В "Севкабель Порту" стартует международный музыкальный фестиваль STEREOLETO, который в этом году отмечает 20 лет. Музыка у залива будет слышна в воскресенье и понедельник, для зрителей споют "Би-2", Леван Горозия, Tesla Boy, Иван Дорн, Антоха МС, Rosemary Loves a Blackberry и еще почти 30 различных исполнителей. Билеты на фестиваль еще можно приобрести.

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